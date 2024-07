TVP po audycie powiadamia PROKURATURĘ. W tle oskarżenia o defraudację 7 milionów złotych. Jest główna podejrzana

Nieuzasadnione ekonomicznie i kilkudziesięciokrotnie zawyżone usługi IT, po których nie ma śladu ich wykonania zmusiły władze TVP do złożenia zawiadomienia do prokuratury. W oświadczeniu czytamy, że o popełnienie przestępstwa podejrzana jest była dyrektor TVP, a także inne osoby pełniące funkcje kierownicze i współpracujące z podmiotem.