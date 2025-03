TVP przeprasza Dorotę Wellman!

Arkadiusz Myrcha i Kinga Gajewska nadal pobierają z Sejmu dodatek mieszkaniowy. Jak twierdzą dziennikarze, jest on nawet wyższy niż pierwotnie informowano. Dziennikarze portalu niezalezna.pl wysłali do kancelarii Sejmu pytanie o to, czy małżeństwo polityków Koalicji Obywatelskiej nadal pobiera dodatek mieszkaniowy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku media odkryły, iż Aleksandra Gajewska i Arkadiusz Myrcha miesięcznie pobierają z Kancelarii Sejmu blisko 8 tysięcy złotych. To dwa ryczałty, które przeznaczają na jedno wspólne mieszkanie. Para dysponuje posiadłością w podwarszawskich Błoniach, z której bardzo chwaliła szybki dojazd do stolicy. Mimo zapewnień, że dom nie jest jeszcze wykończony i nie nadaje się do zamieszkania, sprawa wzbudziła kontrowersje, a dziennikarze doparzyli się kolejnych wątpliwości dotyczących majątku pary z KO.