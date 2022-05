"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Karolina Pisarek podbija scenę jako Young Leosia! "Dziękujemy ci za ten hiphopowy lans!" (WIDEO)

Avalon 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Moim zdaniem Pisarek nie brzmi tutaj jak Young Leosia. Poza tym jak ona może śpiewać piosenkę, w której głos przepuszczony jest mocno przez autotune (dla mnie jest to dziwne, bo Young Leosia uczyła się w Szkole Piosenki Elżbiety Zapendowskiej). Pomijam tu fakt, że to nie jest kompozycja wysokich lotów, a sam utwór to jest nie jest z gatunku hip-hop, lecz trap.