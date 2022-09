TYLKO NA PUDELKU: Agata Młynarska komentuje doniesienia, że RYWALIZOWAŁA z Rozenek o posadę w "Dzień Dobry TVN"

Małgorzata Rozenek niedawno zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". "Perfekcyjna" nie ukrywała, że było to jedno z jej największych marzeń, a udzielając wywiadu tuż po swoim pierwszym występie, z emocji aż popłakała się przed studiem TVN. Okazało się jednak, że mimo iż Małgosia przebąkiwała już o pracy w śniadaniówce jakiś czas temu, to miała nie być pierwszym wyborem stacji.

Agata odniosła się również do kwestii zdrowotnych, przyznając, że do prowadzenia takiego formatu "trzeba być bardzo silnym fizycznie".

Jest jeszcze jedno małe "ale" w związku z prowadzeniem telewizji, ponieważ ja prowadziłam poranną telewizję na żywo przez bardzo długi czas i wiem, jakie są konsekwencje dla organizmu (...), więc nie wiem, czy na tym etapie życia to jest to, o czym tygrysy marzą najbardziej - przyznała.

Wszystko, do czego się zabiera, traktuje poważnie i zawodowo. Jest to godne podziwu i uznania. Prowadzenie takiego programu wymaga ogromnej dyscypliny, samoświadomości, umiejętności dzielenia uwagi, wiedzy ogólnej i dystansu do siebie. Małgosia wszystko to ma, jest niesłychanie pracowita i ambitna. W pierwszym w życiu programie na żywo poradziła sobie bardzo dobrze. A czy zdobędzie miłość widzów? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Wiem, że zrobi wszystko, żeby stworzyć własny styl w prowadzeniu. Co do profesjonalizmu jestem spokojna - powiedziała Pudelkowi.