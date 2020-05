TYLKO NA PUDELKU: Andrzej Seweryn ujawnia kulisy koncertu TVP: "Na widowni mieli zasiąść wynajęci STATYŚCI"

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zdecydowanie zaprzecza wszelkim insynuacjom, wskazującym na zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności. Zarząd jednocześnie wyraża żal z powodu pojawienia się doniesień w przestrzeni medialnej, odnośnie organizacji wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności (...), a to z uwagi na fakt, że na pewno nie sprzyja to rozwojowi kultury w Polsce, ale przede wszystkim może doprowadzić do ograniczenia podobnych inicjatyw ze szkodą z punktu widzenia aspektu społecznego. Nie budzi przecież wątpliwości, że realizacja Koncertu służyła wyłącznie produkcji audycji pod nazwą „Dla Ciebie Mamo” - a to właśnie z uwagi na aspekt o znaczeniu społecznym, celem zapewnienia widzom ulgi w trudzie pozostawania w wielotygodniowej izolacji, spowodowanej panującą na Świecie pandemią wirusa - podkreślono.