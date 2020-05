Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejny etap znoszenia obostrzeń

Annika 18 min. temu zgłoś do moderacji 27 15 Odpowiedz

A ja mam takie inne pytanie do Redakcji Pudelka: zacznę od tego, że się cieszę, że do Pudelka wkroczyła polityka! Dlaczego? Ponieważ to portal w dużej mierze dla młodych ludzi i trzeba, by te osoby również interesowały się tym, co się dzieje! Jednak trochę mi przykro, że Redakcja nie napisała ani słowa kilka dni temu o ataku (posła) Sławomira Nitrasa na żonę Pana Ministra Szumowskiego i jak w jednym z wywiadów Pan Profesor odniósł się do owych insynuacji. Jak dla mnie (mówię jako kobieta!!!) zachował się, jak przystało na prawdziwego dżentelmena!!! BRAWO PANIE MINISTRZE ŁUKASZU!!!!!!!!!!!!!!! Normalnie myślący są z PANEM!!!!!!!!!!!!!