TYLKO NA PUDELKU: Beata Kozidrak BOI SIĘ powrotu na scenę po pijackim rajdzie! "Jest przerażona, że publiczność mogłaby ją WYGWIZDAĆ!"

Ludzie idzie Nowy Rok a Wy konczycie stary taką złością.Zebyście w tej złości i chamskich tekstach nie weszli w Nowy Rok bo będzie cały zły. Co do Pani Beaty to ja oddzielamy jej muzykę którą dla nas tworzy od tego co robi poza sceną.Jacy wszyscy nagle święci,że nic bardzo głupiego i ryzykownego nie zrobili...Ja np.kiedyś rozebrałam się do rosołu na masce samochodu i tak tanczyłam przez pół nocy.Do dziś wszyscy pamiętają jestem tego pewna.