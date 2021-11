Adwokat Beaty Kozidrak twierdził, że "kara jest zbyt surowa". Tymczasem prokuratura żąda... WIĘKSZEJ LICZBY GODZIN PRAC SPOŁECZNYCH

Zgodnie z oczekiwaniami, internauci nie przyjęli tego ze zrozumieniem, czemu w sumie trudno się dziwić. Okazuje się bowiem, że instagramowe deklaracje to jedno, a konsekwencje za jazdę pod wpływem to już trochę co innego. Co ciekawe, wyrok nie spodobał się nie tylko Beacie, lecz także prokuraturze, jednak w całkowicie odwrotny sposób niż w przypadku gwiazdy i jej obrońcy.