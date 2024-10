TYLKO NA PUDELKU: Caroline ujawnia kulisy rozstania z milionerem: "Psychika i organizm nie wytrzymały. Nie pozwolę na poniżanie mnie"

Kobieto, to Ty sama się ponizasz! Ten układ byłby poniżający dla każdej kobiety. Ponizasz też siebie gdy ponizasz innych, czy to z powodu ich stanu finansów, wyglądu, wieku czy wypowiedzi. Twoj styl ubioru i zachowania jest poniżający. Masz to na co pozwolilas. I nie ściemniaj, nie konfabuluj. Wiadomo już też że Pan KP od wielu miesięcy nie był w USA. Zatem zakończył to już jakiś czas temu. Co teraz poszukiwania nowego sponsora czy wreszcie za edukację czy jakąś pracę panna się weźmie?