TYLKO NA PUDELKU: Ciocia Liestyle komentuje decyzję o zaostrzeniu prawa aborcyjnego: "Wyrok jest SKANDALICZNY"

Ada 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Może gdyby jakiegoś pornola z Koselem skręcili, to przynajmniej byłoby o czym czytać na pudełku, jak Kim Kardaszjan czy Paris Hilton. One przynajmniej są znane z sekstaśmy. A nie zasłynęły nudzeniem nas wiecznymi wakacjami za darmochę, reklamami, stękaniem do instastory, chwaleniem się bogactwem itp. Jak się nie ma talentu to trzeba trochę zacząć śpiewać, czy grać w serialach, a nie tylko wyglądać, operować się i dodawać filtry i naciągać frajerów na kod zniżkowy -30 procent na badziewie, którego sami nie używają. Już Lewandowski i celebrytka Mafaszyn się na tym przejechali.