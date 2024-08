TYLKO NA PUDELKU: Dietetyczka GRZMI nad Andziaks i promowaną przez nią dietą, na której spożywa 600 kcal: "Wyniszczająca organizm"

Jest mi dzisiaj tak ciężko. Wymyśliłam sobie ostatnio, że zrobię sobie post Dąbrowskiej. Byłam na nim pięć lat temu i brzmi to źle, bo się je 600 kcal dziennie, natomiast jest z tego wiele korzyści. Fajnie i szybko się chudnie i jak się dobrze z wychodzi z tej diety, to nie ma efektu jojo. Kilogramy nie wracają. (...) Wszystko, co mamy złe w organizmie, jest wywalane. Jeżeli mamy jakieś komórki rakotwórcze, to wszystko nasz organizm zjada, bo w pewnym momencie przez to, że mamy 600 kcal dziennie, on się żywi tymi złymi rzeczami. Nie chcę mówić, że to jest dobre czy nie. Mnie to działało - prawiła celebrytka.