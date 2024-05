TYLKO NA PUDELKU. Dlaczego reprezentant Holandii został "zawieszony"? Wiemy, o czym spekuluje się za kulisami

Joost Klein nie wystąpił na próbie jurorskiej

Internauci snują teorie, dlaczego reprezentant Holandii nie pojawił się na próbach

Do sieci trafiło nagranie mające przedstawiać, jak na arenie w Malmö ogłaszana jest informacja o wykluczeniu reprezentanta Holandii z piątkowej próby generalnej przed jury. W sieci krążą teorie, jakoby miało dojść do rękoczynów. Według jednej z nich reprezentant Holandii miał uderzyć fotografkę.

Wiemy, czym może być spowodowane "zawieszenie" Joosta Kleina

Niektóre ze spekulacji, które pojawiają się w sieci, pokrywają się z relacją, którą kolejna z osób przebywających w Malmö przekazała redakcji Pudelka. Za kulisami rzeczywiście panuje napięta atmosfera między przedstawicielami Holandii i Izraela. Ma być to spowodowane sytuacją, do której doszło podczas konferencji, kiedy to Joost nalegał, aby Eden Golan odpowiedziała na niewygodne pytanie polskiego dziennikarza, na skutek czego doszło później do rzekomych "utarczek słownych".