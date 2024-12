TYLKO NA PUDELKU: Dominika Chorosińska pogratulowała Nowakowskiej... "KOLEJNEJ CIĄŻY"! Mamy komentarz Idy

Dominika Chorosińska zdobyła rozpoznawalność, wcielając się w rolę Ewy Nowickiej w "M jak miłość". Dziś jednak kojarzona jest w związku z działalnością polityczną. 45-latka związana jest z Prawem i Sprawiedliwością. W 2023 roku powołano ją na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, które pełniła dwa tygodnie. Żona Michała Chorosińskiego próbowała też zawojować Parlament Europejski, ale bezskutecznie.

Dominika Chorosińska twierdzi, że Ida Nowakowska jest w ciąży

Dominika Chorosińska kreuje się na obrończynię polskich rodzin i konserwatywnych wartości. W zeszły piątek aktywna na Facebooku mama piątki dzieci nieoczekiwanie opublikowała na swoim profilu zdjęcie Idy Nowakowskiej, pod którym poinformowała, że tancerka jest... w ciąży.

Ida Nowakowska ogłosiła kolejną ciążę. Gratulacje - napisała, publikując zdjęcie dawnej prowadzącej "PnŚ" z kilkuletnim synem.

Ida Nowakowska reaguje na wpis Dominiki Chorosińskiej. Stanowcze słowa

Wpis posłanki bardzo nas zaintrygował, zwłaszcza że Ida jak dotąd nigdzie nie przekazała, że spodziewa się drugiego dziecka. Postanowiliśmy w związku z tym się z nią skontaktować i poprosić o komentarz. 34-latka dała jasno do zrozumienia, że to, co napisała Chorosińska, nie jest prawdą.

Już mnie wielokrotnie uśmiercano, bez przerwy są publikowane fałszywe wiadomości o mojej rodzinie. Byłam też w ekstremalnych sytuacjach na wygenerowanych zdjęciach, a teraz po sieci krąży kolejny fake news o mojej ciąży. Pytanie: czego nowego dowiem się o sobie jutro? - odpisała Pudelkowi wyraźnie zirytowana.

Nowakowska nie ukrywała, że dziwi ją, iż mało kto poprosił ją o to, by odniosła się do ostatnich - jak się okazuje - nieprawdziwych informacji na jej temat.

Przerażające dla mnie jest to, że teraz częściej dziennikarze zostają zastępowani przez oszustów, którzy produkują fake newsy. Jeśli mam pytanie do kogoś, kontaktuję się z nim zawsze bezpośrednio. Po to stworzone są indywidualne konta na mediach społecznościowych, dlatego dziękuję, że skontaktowaliście się ze mną bezpośrednio przed publikacją np. artykułu o mojej rzekomej ciąży.

Napisaliśmy również z prośbą o komentarz w sprawie do posłanki PiS, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy od niej odpowiedzi.

