TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak, Blanka i Cleo za występ przed szejkami zgarną fortunę. Znamy szczegóły koncertu w Dubaju

!Microsoft sponsoruje okaleczanie narządów płciowych. Tzw. tranzycja dostępna w pakiecie medycznym #DEI #ideologia gender #LGBT #Microsoft #transseksualizm (fot. PCh24TV) Władze Microsoftu zawarły w pakiecie medycznym dla swoich pracowników usługę tzw. tranzycji. Potentat technologiczny przeznaczy nawet do 75 tys. USD na pokrycie kosztów „terapii” hormonalnej oraz operacji chirurgicznych. Pakiet dostępny jest również dla pracowników w Polsce. Dostępna od stycznia usługa Health Plus Plan obejmuje m.in. pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością rozwojową, wadami wrodzonymi czy nowotworami. Nowością jest procedura rzekomej zmiany płci, za którą idą interwencje medyczne. Jako, że pakiet obejmuje również dzieci pracowników, Microsoft pokryje koszty „tranzycji” również ich. Tak zwana tranzycja obejmuje zazwyczaj wieloletnie „terapie” zaburzające gospodarkę hormonalną organizmu oraz interwencje chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej i krocza. Microsoft w każdym przypadku pokrywa do 75 tys. dolarów kosztów procedury. W przypadku operacji plastycznej, kierownictwu musi zostać przedłożona opinia przynajmniej dwóch specjalistów medycznych, w tym jednego lekarza psychiatry. Opisująca sprawę „Dziennik Gazeta Prawna” zauważa, że opinie polskich pracowników firmy pozostają skrajne. Z jednej strony docenia się szeroki zakres usług, obejmujących również członków rodziny. Niektórzy jednak mówią o „absurdzie”. – Powinni zająć się sprawami, które naprawdę dotyczą pracowników, jak brak wyrównania inflacyjnego, o które się upominamy – relacjonuje opinię pracownika firmy DGP. Wyrównania inflacyjne to jeden z głównych postulatów, jakie przedstawia założony w polskim Microsofcie związek zawodowy, do którego należy 130 osób