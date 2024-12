Edyta Górniak nie wystąpi podczas sylwestra w telewizji. Wokalistka wybrała prywatny bal u milionera

Chciałam chociaż raz zagrać sylwestra na balu. To znaczy, że nie będę marzła, nie będę chodziła po błocie, po prostu chciałabym się tym delektować (...) Uwielbiam pracę z telewizją, ale to jest błoto, zimno, mam czasami później przeziębione nerki albo gardło. Wiadomo, że stawia się na estetykę. No to nie ma takich za dużo ubrań, które będą fajne w kamerze, dadzą ludziom show i będą ciepłe (...) Powiedziałam swojemu menadżerowi szczerze, co bym chciała, że po prostu tak się ubiorę wygodnie, ładnie, że będzie mi ciepło. Potem się napiję szampana z gośćmi, na prywatnym przyjęciu czy na balu, no i na takim gram - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.