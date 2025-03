TYLKO NA PUDELKU: Gabi Drzewiecka dostanie pracę w TVP? "Możliwe, że dołączy do zespołu "PnŚ""

Gabi Drzewiecka swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła kilkanaście lat temu jako prezenterka w stacji 4fun.tv. Przełomowym momentem w jej karierze był rok 2014, kiedy nawiązała współpracę z "Dzień Dobry TVN" , specjalizując się w wywiadach z artystami muzycznymi. Z czasem jej kariera medialna nabrała tempa. Dziennikarka była gospodynią odświeżonej wersji "Big Brothera" oraz prowadziła Top of the Top Sopot Festival . Brała także udział w programie "Azja Express" .

Nic jednak nie trwa wiecznie. Przed tygodniem Drzewiecka ogłosiła, że po dziesięciu latach podjęła decyzję o odejściu , by skupić się na kolejnych wyzwaniach.

Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie i zakończyłam współpracę ze stacją TVN (...) Całej stacji życzę jak najlepiej. Poznałam tu mnóstwo ludzi, z którymi niezależnie od mojej decyzji będzie mnie łączyć przyjaźń. Przyszedł czas na inną drogę. Do zobaczenia! - napisała.

Jej odejście wywołało reakcje zarówno przyjaciół, jak i fanów, którzy życzyli jej powodzenia na nowej drodze zawodowej. Robert Stockinger, były kolega z TVN, wyraził wsparcie i wspomniał o podobieństwach do swojej własnej sytuacji, gdy on sam odchodził do Telewizji Polskiej.