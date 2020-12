TYLKO NA PUDELKU: Gabriel Seweryn broni nagrania z nowym partnerem: "Koleżanka pytała, czy jestem NAĆPANY"

W nocy z poniedziałku na wtorek do sieci przedostało się nagranie, na którym Gabriel Seweryn z Królowych Życia oficjalnie ogłasza, że nie jest w związku ze swym dotychczasowym partnerem Rafałem Grabiasem - i to już od dwóch lat . U jego boku bowiem miał trwać niejaki Kamil - do tej pory uważany za "prześladowcę" projektanta z Głogowa.

To ja opublikowałem to nagranie. Wieczorem byłem po całym dniu pracy, byłem zmęczony. Po prostu tak było. Usunąłem to z Instagrama, bo koleżanka do mnie dzwoni, że ja byłem naćpany. Pytam się: "czy ty jesteś poważna"?! - zdradza artysta. - Nie każdy ma taką wspaniałą umiejętność wypowiadania się. Jak oczy się zamyka, jest człowiek przepracowany, to jak to ma wyglądać? Ludzie zawsze się doszukują drugiego dna - komentuje Seweryn w rozmowie z Pudelkiem.