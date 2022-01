TYLKO NA PUDELKU: Ilona Łepkowska dyskutuje z Jackiem Kurskim o PROPAGANDZIE W TVP! "Czasem się ze mną POTRAFI ZGODZIĆ"

Emeryt 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

MAM NADZIEJĘ ŻE WYBORY POKARZA OBECNIE RZĄDZĄCYM GDZIE JEST ICH MIEJCE ZA TO CO ZROBILI EMERYTÓW I ZWYKŁYM SZARYM LUDZIOM! A NOWA PARTIA RZĄDZĄCA TO NAPRAWI. NAWET KOMUNA NIE ZABIERAŁA LUDZIOM EMERYTUR TYLKO DLATEGO ŻE MIELI NIE KTÓRZY EMERYCI TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ INNI!!! PRACOWAŁEM BARDZO CIĘŻKO NIGDY NIKOGO NIE OKRADŁEM BY DO ROBIĆ GODNEJ EMERYTURY NA STAROŚĆ!!! I ZA TO NAS TAKICH EMERYTÓW SIĘ TERAZ KARZE!! TO JAWNA NIE SPRAWIEDLIWOŚĆ I ZŁAMANIE PODSTAWOWEGO PRAWA ZAGWARANTOWANEGO W KONSTYTUCJI!!! I TO ROBI PARTIA KTÓRA W SWOJEJ NAZWIE MA TE HASŁA!!! HAŃBA DLA POLSKI!! JUŻ NIKT NIE UWIERZY W TYM KRAJU ŻE CIĘŻKA I DŁUGĄ PRACĄ MOŻNA ZAPEWNIĆ SOBIE SPOKÓJ NA STAROŚĆ!!! ROZWALILI SYSTEM PAŃSTWA!!! ROZWALILI POLSKĘ!!!