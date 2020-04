TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz PRZEPRASZA za wielkanocne spotkanie z rodziną! "Powinna wygrywać odpowiedzialność. PRZYKRO MI"

Joanna Przetakiewicz mocno naraziła się swoim fanom w wielkanocną niedzielę. Dopiero co w sobotę celebrytka i jej ukochany Rinke Rooyens promowali w TVN pomysł na spędzenie świąt z najbliższymi za pośrednictwem internetu . W praktyce wyglądało to jednak "nieco" inaczej, gdyż, jak wyjawiły nagrania opublikowane na profilu syna Przetakiewicz, cała rodzina spotkała się w komplecie , nie zważając na zagrożenie spowodowane szalejącą pandemią koronawirusa.

Co ciekawe, Joanna zareagowała w dość nietypowy, jak na osobistość medialną, sposób. Mianowicie przyznała się do winy i przeprosiła rozczarowanych jej zachowaniem fanów.

Tak jak każdy z Was od dawna nie widuję się z najbliższymi. Dla wszystkich z nas jest to bardzo przykre, ale oczywiście powinna wygrywać odpowiedzialność. Wczoraj rodzina postanowiła zrobić mi niespodziankę z okazji świąt i przyjechać. Spotkaliśmy się na chwilę. To było z mojej strony mocno nieodpowiedzialne. Przykro mi i rozumiem krytykę, biorąc pod uwagę powagę kwarantanny. Jeśli ktoś poczuł się dotknięty, wypada mi tylko przeprosić i prosić o zrozumienie - czytamy w przesłanym do redakcji Pudelka oświadczeniu.