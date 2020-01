TYLKO NA PUDELKU: Kinga Rusin nie opiekuje się Tomaszem Lisem? "Ich kontakty są napięte od lat i choroba tego nie zmieniła"

Na początku grudnia Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Dziennikarz przyjechał do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego na wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Po przyjeździe Lis miał źle się poczuć. Według medialnych doniesień, jego stan był ciężki.

W tygodniku Na Żywo pojawiły się informacje o tym, że w powrocie do zdrowia pomaga Tomaszowi była żona, Kinga Rusin . Tygodnik napisał, że odwiedziła go w szpitalu i załatwiła mu konsultacje u jednego z najlepszych neurochirurgów w kraju. Nasz informator twierdzi, że to nieprawda.

Od samego początku Tomkiem opiekowała się Hanna. Była w Olsztynie już kilka godzin po tym, jak trafił do szpitala. Była przy nim non stop. Najpierw na OIOM-ie, potem na neurochirurgii. Udało jej się załatwić mu miejsce w Instytucie Psychiatrii i Neurochirurgii. Towarzyszyła mu przy każdym śniadaniu, obiedzie, kolacji. Razem z nim wykonywała ćwiczenia, które są niezbędne po udarze. Potwierdzą to wszyscy pracownicy szpitali, w których leżał. Informacje o pomocy Kingi to chyba jakiś żart... - zdradza nam osoba z bliskiego otoczenia dziennikarza.