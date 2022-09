TYLKO NA PUDELKU: Maciej Musiał, Dominika Gwit i Katarzyna Skrzynecka wystąpią w tym samym show! Reperują budżet nadszarpnięty inflacją?

Szkoda 16 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Towarzystwo wzajemnie adoracji, oni sami sobie wymyślają imprezy, wydarzenia, koncerty dla samymch siebie, w koło te same osoby nawet w teatrze takich wielkich aktorów można spotkać jak Sławomir i jego żona co śpiewają disco polo etc wszedzie te same mordy, chodzą i się lansują a my fr... ich dorabiamy. Byłam ostatnio w teatrze i raczej prędko się tam nie wybiorę bo właśnie tacy wielcy artyści zaszczycili nas swoi arcy talentem