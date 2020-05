TYLKO NA PUDELKU: Marcelina Zawadzka odpowiada Violi Kołakowskiej: "SZUKA TANIEJ SENSACJI I ROZGŁOSU"

Choć wciąż trwają prace nad wynalezieniem szczepionki na koronawirusa, temat już budzi spore emocje. Mimo że większa część społeczeństwa czeka na lek, który mógłby raz na zawsze powstrzymać pandemię, istnieje też grupa osób, która jasno deklaruje, że jest przeciwna szczepieniom. Do tych, którzy są sceptycznie nastawieni do takiej formy zwalczania wirusa, zaliczyć można między Ivana Komarenko , Edytę Górniak czy naczelną polską "koronasceptyczkę", Violę Kołakowską.

To właśnie ta ostatnia z zaangażowaniem śledzi wszelkie doniesienia odnośnie pandemii. Nie dziwi zatem fakt, że ukochana Tomasza Karolaka skomentowała również ostatnią dyskusję, do której doszło w Pytaniu na śniadanie, między Tomaszem Łysakowskim , specjalistą medycyny rodziny i chorób wewnętrznych, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, Michałem Sutkowskim oraz siedmiokrotnym mistrzem świata w windsurfingu, Wojciechem Brzozowskim. Ten ostatni zaciekle reprezentował antyszczepionkowców, głównie powołując się na zasłyszane od "znajomych" teorie spiskowe.

Byłam przekonana, że nie mam ochoty komentować opinii Violi Kołakowskiej na temat rozmowy, w której uczestniczyłam, gdyż mam wrażenie, że Viola szuka taniej sensacji i rozgłosu. Nie pierwszy już raz wypowiadając się na różnego rodzaju tematy, nie będąc ekspertem - zaczęła modelka, dając do zrozumienia, co myśli o wybrance Karolaka.

Viola, nie mam do Ciebie złych emocji, ale postanowiłam Ci odpowiedzieć. Być może zmienisz zdanie o mnie, być może nie - nie mam na to wpływu. Wywołałaś jednak publiczną "dyskusję", więc i ja "publicznie" odpowiem.

Zadaniem prowadzących poranny program śniadaniowy jest zadawanie pytań, a nie wygłaszanie opinii, bo to nie my jesteśmy ekspertami - tłumaczy Marcelina. Dyskusja, jaka wywiązała się pomiędzy doktorem Michałem Sutkowskim i Wojtkiem Brzozowskim, do pewnego momentu była bezpośrednią wymianą argumentów, do których każdy ma pełne prawo. Emocje wybuchające w temacie pandemii są dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, jednak kiedy jeden z rozmówców zaczął insynuować i zarzucił drugiemu bycie opłacanym za mówienie o epidemii, zareagowałam. Tak po ludzku, bo w rozmowie najważniejszy jest dla mnie wzajemny szacunek - podkreśla, a następnie podaje w wątpliwość prawdziwość głoszonych przez celebrytkę teorii: