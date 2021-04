TYLKO NA PUDELKU: Marian Lichtman zapewnia: "Gdyby nie było Trubadurów, to nie byłoby Krzysztofa Krawczyka"

Zaledwie kilka dni po pogrzebie Krzysztofa Krawczyka wśród jego bliskich wybuchła niesmaczna wojna. Wdowa po muzyku podczas ceremonii pożegnalnej muzyka zwróciła się do Mariana Lichtmana, by ten przestał się wtrącać i promować na jej tragedii. Ewa Krawczyk opublikowała również ostry apel do Lichtmana, by uszanował żałobę po zmarłym artyście i nie rozpowiadał plotek na temat jej rodzinnego życia.