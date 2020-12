TYLKO NA PUDELKU: Marina Łuczenko śpiewa o odcięciu się od "toksycznych relacji". KOGO MA NA MYŚLI?

Olga 48 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Zawsze podchodzę do takich utworów z dystansem. Nigdy nie skreślam zanim nie odsłucham bo, a nóż ten utwór okaże się rewelacyjny! Ale niestety dotrwałam do pierwszej minuty i musiałam zrobić pauzę...Strasznie słabe, muzyka w miarę ok bo można pod nią podstawić wystrzałowy tekst, wokal i zrobić z tego hicior ale sorry tego nie da się wysłuchać do końca....