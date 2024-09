TYLKO NA PUDELKU: Maryla Rodowicz najpierw nagrała duet z Julią Wieniawą, a nie Węgiel! Utwór nie został wydany. Wiemy, co stanęło na drodze

W zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzało oryginalne "collabo". Do sieci trafiła bowiem odświeżona wersja utworu "Damą być" w wykonaniu Maryli Rodowicz i Roksany Węgiel. Choć artystki, które dzieli sześć (!) dekad, zadbały o promocję singla, pojawiając się razem publicznie i udzielając wywiadów, nie wszystkim przypadł on do gustu.

Najpierw Maryla Rodowicz do duetu zaprosiła Julię Wieniawę. Menedżer 78-latki zabiera głos

Pudelek dotarł do informacji, że pierwotnie to nie z Roksaną Węgiel legendarna artystka miała wypuścić cover swojej piosenki z 1976 roku. Jako pierwszej Maryla Rodowicz zaproponowała współpracę... Julii Wieniawie. Co ciekawe, 25-latka zgodziła się i utwór został nawet nagrany. Ostatecznie jednak nie został wydany. By potwierdzić owe doniesienia, skontaktowaliśmy się z menedżerem 78-letniej gwiazdy.

Potwierdzam, że Julia była zaproszona przez Marylę do wspólnego utworu. Projekt Duety angażuje najbardziej zdolnych, a zarazem zapracowanych artystów - przez to możliwość kolizji w planach jest bardzo duża. Tak stało się w tym przypadku, nie mogliśmy wstrzymać rozpędzonego projektu muzycznego Maryli do zmiany planów wydawniczych Julii - wyjaśnił nam Wojciech Garczyński, dodając: Zaproszenie Roksany Węgiel było skutkiem naturalnej chemii przy poznaniu się podczas finału "TzG". Roksana stworzyła najlepszą wersję piosenki i zrobiliśmy świetny teledysk - powiedział Pudelkowi Wojtek Garczyński, menedżer Maryli Rodowicz.

Menedżerka Julii Wieniawy komentuje zakończoną współpracę artystki z Marylą Rodowicz

O zabranie stanowiska w sprawie poprosiliśmy również przedstawicielkę Wieniawy. Mama i jednocześnie menedżerka celebrytki również zasugerowała, że winna była niemożność zgrania grafików.

Tak. To prawda, że Julia nagrała duet z Marylą. Z uwagi jednak na harmonogram wydawniczy Julii, priorytetem było dla niej wydanie w pierwszej kolejności jej singla "Sobą tak". Management Maryli nie chciał czekać na wydanie duetu z Julią w późniejszym terminie i finalnie utwór został nagrany ponownie już z Roksana Węgiel - przekazała Marta Wieniawa-Narkiewicz.

