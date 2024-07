TYLKO NA PUDELKU. Szefowa "Pytania na Śniadanie" OBRAZIŁA Tomasza Kammela. Prawniczka prezentera ujawnia, jak przedstawia się sprawa

Wśród urażonych osób był Tomasz Kammel , który domagał się publicznych przeprosin od Kingi Dobrzyńskiej. Na jego profilu w mediach społecznościowych znalazło się m.in. pismo, jakie jego prawnicy skierowali do nowej szefowej śniadaniówki. Chociaż Kinga Dobrzyńska miała mieć trzy dni na przeproszenie gwiazdora, to czas minął, a wszystko wskazuje na to, że żądanych przeprosin jak nie było, tak nie ma.

Prawniczka Tomasza Kammela komentuje sprawę z Kingą Dobrzyńską

Stosunki łączące byłego prezentera Telewizji Polskiej i obecną szefową "Pytania na Śniadanie" odbijają się w rodzimych mediach szerokim echem. Chociaż sam Tomasz Kammel nie jest szczególnie chętny, by komentować sprawę, to głos zdecydowała się zabrać jego prawniczka. Zapytaliśmy Katarzynę Zajas-Aydogan, czy były gwiazdor TVP zdecyduje się wystąpić na drogę prawną w związku z brakiem przeprosin, które miała opublikować Kinga Dobrzyńska. Prawniczka prezentera postawiła sprawę jasno.

Mój Klient wyznaje zasadę, że zawsze warto rozmawiać i szukać sposobu na ugodowe rozwiązanie sporu. Dotyczy to także sprawy [przyp. red. związanej z Kingą Dobrzyńską]. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, oczywiście skorzysta on z wszelkich przysługujących mu środków prawnych celem ochrony jego dóbr osobistych i zrobi to bez zbędnej zwłoki - stwierdziła prawniczka Tomasza Kammela w rozmowie z "Pudelkiem".