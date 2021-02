TYLKO NA PUDELKU: Qczaj tłumaczy, czemu nie przyjął propozycji od TVP Kobieta: "Walczę ze STEREOTYPEM "GRAŻYNY". Byłem w TVP TYLKO RAZ"

CO JEST?! 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Mam rozumieć, ze kobieta, która ugotuje obiad lub zajmie się własnymi dziećmi po pracy nie jest w pełni kobietą tylko „Grażyną” ???? To w tym momencie obraza dla wszystkich Polek 😑 Kobieta chodzi do pracy, gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi i to jest normalne. Nie każdy ma nianie, kucharza i sprzątaczkę 🤦🏼‍♀️ Poza tym mąż też pomaga i tak wygląda właśnie życie. Tylko on nigdy nie będzie wiedział jak to jest, skoro nie pociągają go kobiety i raczej dzieci mieć nie będzie. Dobrze, że nie poszedł, bo takiego „autorytetu” to nie ma co zapraszać nawet, a co dopiero oglądać.