TYLKO NA PUDELKU: Qczaj ujawnia kulisy spotkania z Maciejem Pelą. "PRZEPROSIŁ MNIE"

To Danielek jest głupszy niż myślałam. Po pierwsze wygląda na to, że leser Maciej szuka sprzymierzeńców i przyjaciół na siłę (nagle jak bez żony, to przypomniał sobie, że D taki w porządku i do niego pobiegł), a D daje się w to wkręcić. Po drugie, kolejny płaczek Daniel jest jak Minge. Wtrąca się w nie swoje konflikty i tylko na tym straci. Widać "panowie" zdesperowani, bez bliskich osób, szukają koalicji :) Śmieszne te dzieciaki. Daniel już próbował niszczyć A. Jeszcze powinien obiektywie dodać, że w tym autokarze raczej sama nie piła. To rozrywkowe towarzystwo. Daniela zabolało, bo abstynent po problemach i bał się kuszenia. Bo wszyscy mają się do niego dostosować. To albo masz problem albo nie. Też budował swój wizerunek na dramach. Teraz M chce ocieplenia wizerunku. Śmieszni.