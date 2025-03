Maciej Pela i Qczaj nadają wspólnie z siłowni: "Chcesz ciupagę?". Połączyła ich niechęć do Agnieszki Kaczorowskiej?

Ja już pominę temat Kaczorowskiej bo to już jest inny wymiar...ale mąż który najprawdopodobniej do momentu rozstania sam tego quczaja bardzo nie lubił to teraz się z nim kumpluje na złość żonie. To już serio ręcę opadają jak ludzie żyją złością, nienawiścią, byle komuś nosa przytrzeć, byle knuć. Mi się takich akcji robić nie chce. Podziwiam