TYLKO NA PUDELKU. Roksana Węgiel zastąpiła Deynn w roli ambasadorki marki kosmetycznej. "Stawiamy teraz na NIENAGANNĄ OPINIĘ"

Jaga 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moglibyście się chociaż przygotować pisząc artykuł. Nie Tomasz, tylko Sebastian. A w ogóle właściciela marki skin79, czyli MSG TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim reprezentuje MSG TRADE Sp. z o.o.; zrobili sobie piętrowca chyba ze względu na optymalizacje podatkowe. Jeśli pojawił się tam jakiś Tomasz, to nie w roli prezesa, może zatrudniony na zasadzie "rodzina na swoim" (w sumie nic w tym złego). Co do meritum, Roksana może i utalentowana, ale kompletnie bezbarwna i za młoda, mnie by nie zachęciła do kupna czegokolwiek. Ta Deynn ma przynajmniej pazur i jest w odpowiednim wieku, poza tym samodzielna.