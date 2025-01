TYLKO NA PUDELKU: Sara James o kulisach występu w Londynie, który zachwycił cały świat. "Czym więcej ludzi, tym mniej się stresuję"

Sara James zyskała ogromne uznanie zarówno widzów, jak i trenerów czwartej edycji programu "The Voice Kids", wykonując podczas "przesłuchań w ciemno" utwór Demi Lovato "Anyone". Bez trudu przechodziła kolejne etapy, dochodząc ostatecznie do wielkiego finału, który zresztą wygrała. Jeszcze w tym samym roku została wybrana na reprezentantkę Polski podczas Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce.