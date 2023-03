TYLKO NA PUDELKU: Sebastian Fabijański już nie "koleguje się" z 19-latką: "To było tylko na chwilę. On szuka STARSZEJ KOBIETY"

Nowa relacja Sebastiana Fabijańskiego była tylko "na chwilę". Poszukiwania "tej jedynej" trwają

To była tylko chwilowa historia . Nic poważnego. Już się zresztą skończyła. Dla Sebastiana priorytetem jest Bastek . Żadna z dziewczyn, z którą Sebastian spotykał się od chwili rozstania z Maffashion , jak do tej pory nie była przedstawiona Bastkowi. Sebastian jest zdania, że musi być pewny danej osoby na 100 procent, zanim zaprosi ją do życia swojego syna - zapewnia nasze źródło.

Sebastian Fabijański potrzebuje starszej kobiety?

Co ciekawe, nasz informator nadmienił, że Sebastian zraził się przynajmniej chwilowo do ledwie co pełnoletnich dziewcząt. Teraz aktor planuje ponoć zawęzić pole poszukiwać do nieco starszych kobiet.