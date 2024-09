TYLKO NA PUDELKU: Tak wyglądała kolizja z udziałem Sylwii Peretti. Mamy ZDJĘCIA z miejsca zdarzenia

W środę dotarła do nas informacja o kolizji z udziałem Sylwii Peretti. Nasze źródło przekazało nam, że "auto celebrytki wypadło z drogi i 'skosiło' kilka drzew". Pudelkowi udało się potwierdzić te doniesienia. Menadżer byłej gwiazdy TTV przekazał nam, że do zdarzenia doszło już parę dni temu, a 42-latka została poddana "specjalistycznym badaniom".

Mamy zdjęcia z kolizji Sylwii Peretti

Jak ustaliliśmy, do incydentu z udziałem Sylwii Peretti doszło 2 września około godziny 15:00 w pobliżu znajdującej się w województwie małopolskim wsi Głogoczów. Redakcja Pudelka otrzymała również zdjęcia z miejsca zdarzenia, które wykonano już po tym, jak byłą uczestniczkę programu "Królowe życia" przewieziono do szpitala. Widzimy na nich wciśnięty pomiędzy gąszcz drzew i krzewów czarny pojazd należący do celebrytki.