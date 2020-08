TYLKO NA PUDELKU: Tomasz Lis nie pobiegnie już w maratonie. "JEST ZAŁAMANY"

Pod koniec zeszłego roku do mediów przedostała się informacja o tym, że Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie. Z doniesień wynikało, że jego stan był ciężki, ale nie wiadomo było, co właściwie dolega dziennikarzowi. Okazało się, że szef Newsweeka przeszedł rozległy udar mózgu. Lis opowiedział o tym jakiś czas później, w programie NieZŁY pacjent na antenie Radia ZET.