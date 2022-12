TYLKO NA PUDELKU: TVP chce przekupić Black Eyed Peas na sylwestra... MILIONEM DOLARÓW?!

W TVP panuje od kilku dni gorąca atmosfera. Odkąd Melanie C odmówiła występu na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem, władze stacji próbują jakoś załatać tę porażkę i ściągnąć do Polski inną zagraniczną gwiazdę. Obwieścili już z pompą, że zagra Thomas Anders z Modern Talking, co akurat było wiadome już kilka tygodni temu. Pojawił się więc pomysł zaproszenia... Black Eyed Peas.