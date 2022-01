TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Leon i Damian zostali WYRZUCENI z "Królowych Życia"!

Królowe Życia przez pierwsze kilka sezonów cieszyły się stosunkowo niszową widownią, aby w końcu przedrzeć się do mainstreamu. Prędko okazało się jednak, że zwiększone zainteresowanie publiki może być dla formatu zgubne. Coraz więcej osób zaczęło bowiem przyglądać się szemranej przeszłości części bohaterów. Mimo to zdecydowano się na angaż szczecińskiego dewelopera Arka "Megakota" Kocika. Arkadiusza Zgorzelski, bo tak brzmi jego właściwe imię i nazwisko, wyręczał portale plotkarskie, samemu chwaląc się w mediach, że cztery jego eks zginęły w tajemniczych okolicznościach. Natomiast o przyczynienie się do śmierci jednej z nich był nawet podejrzewany.