TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy Sylwestra Marzeń TVP: "Wszystko planowane jest na OSTATNIĄ CHWILĘ"

Co roku czołowe stacje telewizyjne organizują wielkie sylwestrowe koncerty i konkurują ze sobą, zabiegając o udział największych gwiazd rodzimej branży muzycznej. W tym roku z wiadomych przyczyn wszystkie masowe wydarzenia musiały zostać odwołane, co zmusiło włodarzy stacji do szukania alternatywnych rozwiązań na przyciągniecie widzów przez telewizory.