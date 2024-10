TYLKO NA PUDELKU: Znamy uczestników nowego show TVN-u. W składzie Jakub Rzeźniczak, a na tym nie koniec. Mamy zdjęcia z lotniska

Wzieli Rzezniczaka do reality show tvnu, zdjecia kreca w grecji. To przez wywiad w ddtvn stracil resztki godnosci, ale poszedl za kasa, dume dawno schowal do kieszeni. A oni go wzieli, tylko po to aby plotkarskie portale o tym pisaly i program byl promowany. Dziwne, ze parkingowa go pusicila, bedzie mial okazje poroochac 😂 Ale coz, za cos trzeba zyc, kasa nie smierdzi, w klatce nikt sie z nim bic nie chce, to musi sie sprzedawac w podrzednych reality show.