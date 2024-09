Barbara Kurdej-Szatan poprowadziła nowy program w TVP. Oto wyniki oglądalności. Nie jest dobrze

1,5 MILIARDA złotych z rezerwy celowej budżetu państwa trafiło pod koniec marca 2024 do publicznych nadawców. Większość środków została przekazana TVP, reszta dla Radia. Odpowiednie wnioski w tej sprawie przesłano wcześniej do rządu. Jak się okazuje, nie jest to pierwsza tego typu wypłata. Poprzednio środki popłynęły do mediów publicznych na przełomie lutego i marca. O potężnej sumie na media publiczne informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Budżetowa poprawka na 2024 rok przewiduje w sumie 3,5 MILIARDA złotych dla TVP i Radia! I jak, wyznawcy koalicji 13. grudnia, zadowoleni? Nie trzeba już pieniędzy “na onkologię”? Nie umierają dzieci chore na raka, „bo telewizja TVP dostała miliardy”?