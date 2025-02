TYLKO NA PUDELKU: Żona Borkowskiego z dystansem przyjęła jego wyznanie miłości w śniadaniówce. "Taką deklarację trzeba szanować"

Wygląda na to, że małżeństwo Jacka Borkowskiego z Jolantą Popławską , jego czwartą żoną, przechodzi poważny kryzys. Podczas gdy aktor zapewnia, że wszystko jest w porządku, jego ukochana wyraźnie daje do zrozumienia, że jest inaczej. Na początku roku opublikowała na Instagramie wpis sugerujący zakończenie małżeństwa, co wywołało lawinę spekulacji w mediach społecznościowych. Następnie udzieliła szczerego wywiadu w którym opowiedziała o szczegółach.

To nie jest działanie zaplanowane. Wystarczy lekka sugestia, delikatne maźnięcie pędzlem w jakąś inną stronę i nagle wszyscy zaczynają sobie to interpretować, najczęściej biało-czarno, bo tak jest najłatwiej. W związku z tym nawet mieliśmy niezły ubaw z tego - odpowiedział.

Żona Borkowskiego reaguje na jego wyznania miłości

Skontaktowaliśmy się z Jolantą Borkowską z prośbą o odniesienie się do słów męża. To, co nam przekazała, raczej mija się z tym, co twierdzi aktor.