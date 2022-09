Tym razem Daniel M. się doigrał? Znów grozi mu WIĘZIENIE! "Akt oskarżenia trafił już do sądu"

Daniel M. bardzo długo pracował na opinię, która dziś do niego przylgnęła. Gdy zapadł wyrok w sprawie złamania zakazu kierowania pojazdami, syn znanego discopolowca był daleki od zachwytu. Próbował więc walczyć o jego złagodzenie, jednak sędzia uznała wówczas, że wyrok jest "sprawiedliwy i uczciwy". Miała też nadzieję, że skłoni on Daniela do "przeprowadzenia procesu myślowego".