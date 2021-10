Tymczasem na YouTubie: Ada Karczmarczyk REJWUJE o Janie Pawle II: "Nie zamykaj go w kremówce, nie zamykaj go w krzyżówce"(WIDEO)

Może dla niektórych będzie to zaskoczenie, ale Ada Karczmarczyk działa na YouTubie od lat. W kwietniu tego roku przedostała się do mainstreamu klipem Lecimy ze Smoleńska z powrotem , w którym grała na gitarze w kształcie samolotu. Teledysk zebrał ponad 500 tysięcy odtworzeń. Idąc za ciosem, Ada wypuściła kolejny prowokacyjny teledysk, tym razem inspirowany postacią Jana Pawła II.

Nie zamykaj go w kremówce/ Nie zamykaj go w krzyżówce/ Nie zamykaj go w pomnikach/ Lecz go szukaj w encyklikach - słyszymy. Wojtyła in da house/ Jego twarz łączy nas/ JP 2 in da house/ Bounce bounce bounce/ Jego twarz łączy nas/ Czy ty też ją w domu masz? - pyta ADU.