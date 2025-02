Tymczasem w "Gogglebox": dyskusja o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli. "Jeszcze w dżungli mówiła, że go kocha"

Uczestnicy "Gogglebox" komentują wywiad Kaczorowskiej o rozwodzie

W natłoku wieści z życia Agnieszki mogliście już pewnie zapomnieć, że ta jeszcze jakiś czas temu gościła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego , gdzie gospodarz dobrodusznie ją zachęcał, aby była to pierwsza i ostatnia rozmowa o rozstaniu. No cóż, nie udało się . Po ten nośny medialnie temat sięgnęli teraz twórcy "Gogglebox. Przed telewizorem" i jego uczestnicy są dość podzieleni.

No dobra, ale ona teraz tak mówi, że ona podjęła tę najtrudniejszą decyzję, a jej chłop nie może się wypowiedzieć. A fakt jest taki, kto teraz zawinił - no niech weźmie na plecy, kto zawinił - odpalił się już na starcie Artur Kotoński .

Ale wiesz co, ona jest taka wyrozumiała dla tego chłopa, wiesz czemu? Bo to ona go zdradziła - mówił Nagana. Jakby było odwrotnie, to łooo. Ona jest tak fajna, o tym rozwodzie opowiada, wiesz...