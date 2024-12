U Caroline Derpienski znów jest jakby dolarsowo. Były szampan i... złote popiersie Trumpa: "Jako Amerykanka nie mogłam się nie zgodzić"

Jeszcze niedawno Caroline Derpienski relacjonowała nową rzeczywistość po rozstaniu z "Dżakiem" . Dziś pusta lodówka i "klepanie biedy" to już przeszłość, a celebrytka wróciła do relacjonowała dolarsowego życia na Instagramie. Niedawno pochwaliła się nawet, że zorganizowała prywatny event w luksusowym apartamencie i zaprosiła tam "samych friends i ludzi biznesu, polityki i świata".

Caroline Derpienski podsumowuje tajemniczy event. W tle... popiersie Trumpa

Co prawda na prywatnym evencie było "zero mediów", o czym sama wspominała, ale w tym zakresie akurat sama je chętnie wyręczyła. Wedle jej relacji na stole stanęły zakąski i szampan, a na miejsce zjechało doborowe grono gości. Jeśli natomiast impreza w apartamencie Caroline jakimś cudem Was ominęła, to nie ma obaw, bo właśnie opowiedziała o tym wiekopomnym wydarzeniu nieco więcej.