U Kim Kardashian bez zmian: paraduje po plaży, eksponując słynne krągłości (ZDJĘCIA)

Przez ostatnie miesiące media najczęściej rozpisywały się o Kim Kardashian w kontekście jej rozwodu z Kanye Westem. Raper wciąż wyraźnie nie może pogodzić się z rozstaniem - muzykowi zdarzało się już na przykład publicznie błagać celebrytkę, by do niego wróciła, niedawno zarzucił zaś byłej, że utrudnia mu kontakty z dziećmi. Kim zdaje się jednak nie przejmować kolejnymi wybrykami ojca swoich pociech i cieszy się kwitnącym związkiem z Petem Davidsonem. Niedawno para wybrała się na egzotyczne wakacje, których Kim nie zapomniała uczcić kilkoma zdjęciami w bikini.

Kim Kardashian znana jest z zamiłowania do chwalenia się słynnymi krągłościami. Celebrytka chętnie paraduje w podkreślających sylwetkę kreacjach i nieustannie udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia w coraz to bardziej skąpych kostiumach kąpielowych. 41-latka jest również właścicielką firmy z bielizną i piżamami i na co dzień dokłada wszelkich starań, by należycie wywiązywać się z obowiązków ambasadorki marki.