U Małgorzaty Rozenek po staremu. Tym razem skrytykowano, że wozi Henia w spacerówce... "ZA DUŻE DZIECKO NA WÓZEK" (FOTO)

3 latek za duży na wózek????? A gdzie są jakieś normy do kiedy można wozić dziecko w wózku. A co komu do tego. Jak ktoś chce to niech wozi i 6 latka w wózku. Madki się już odezwały ze swoimi „mądrościami”. Wózek na wakacjach to jest przede wszystkim wygoda. Dziecko nie musi chcieć tyle chodzić co dorosła osoba. I co wtedy? Na ręce?