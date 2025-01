Ubrana w skąpe bikini Julia Tychoniewicz tapla się w Atlantyku z ukochanymi psami: "Najpiękniejszy dzień w życiu"

Pamiętam Gdy moja śp. babcia chciała powiedzieć o kimś, że jest nie tak zwyczajnie hipokrytą, ale hipokrytą wyjątkowym, gargantuicznym, używała określenia krzyżacka obłuda” zwracam uwagę na „podwójne standardy”, jakie stosują Niemcy wobec siebie i wobec innych. Jednym z przykładów jest oburzenie, które wybuchło w Niemczech po artykule Elona Muska. Amerykański miliarder napisał, że jego zdaniem jedyną partią w Niemczech, która ma cokolwiek do zaproponowania w takich kwestiach, jak gospodarka, migracja i bezpieczeństwo, jest AfD i tylko ona może uratować Niemcy przed upadkiem. „Słowa Muska spotkały się nie z polemiką, lecz z histerią oburzenia. Typowany na przyszłego kanclerza lider CDU, Friedrich Merz, zaniósł się, że artykuł Muska to niedopuszczalna, zewnętrzna ingerencja w niemieckie wybory”. „Wszystko to w kraju, którego elity z właściwą swej nacji butą i arogancją narzucały właściwych ze swego punktu widzenia kandydatów innym krajom – Polska jest tylko jednym z wielu – nie tylko przez natrętne pouczanie, uprawiane nawet nie przez ludzi o pozycji porównywalnej z Muskiem, lecz także przez byle korespondentów niemieckiej prasy, a także przez bezprawne obcinanie europejskich funduszy, nękanie mniejszych krajów unijnych eurodyrektywami, wstrzymywanie wspólnych przedsięwzięć do czasu, aż zmądrzeją etc. Doprawdy nic lepiej nie pokazuje, że wiara w wyższość Niemców nad untermenszami ma się świetnie”