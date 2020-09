Uczestniczka "Top Model" wspomina poród. "KOSZMAR. Nigdy więcej" (FOTO)

Shazza 27 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Zdarzają sie lekkie porody ale z reguły kobieta musi przejść przez piekło. Warto pamiętać, by wybrać placówkę która oferuje znieczulenie i nie czekają z CC na ostatnią chwilę. Cesarka też nie jest taka cudowna - dochodzi sie do siebie po tym różnie. Mój poród nie był traumatyczny (siłami natury) ale też katharsis nie przeżyłam 😉 Owszem, dziecko jest warte tego wszystkiego ale wcale się nie zapomina sie o bólu... Największa sciema ever