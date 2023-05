Uczestniczki "Nasz nowy dom" gorzko komentują zwolnienie Katarzyny Dowbor: "Była ZNAKIEM JAKOŚCI!"

Lelija 55 min. temu zgłoś do moderacji 65 50 Odpowiedz

To taki age shameing… Nie powinnismy wokół tego przechodzić obojętnie. Doświadczenie życiowe tez się liczy, a kobieta 50 plus tez może wyglądać pięknie i cieszyć oko. Ch.. wam * **** stare dziady. Pan pokazał ze to jego trzeba wymienić. Bo jest ograni**** skoro tego nie rozumie lub jego właściciele są. Nie wiemy. Co to za traktowanie ludzi którzy pracuje na firmę czy stacje lata. To zmienianie na młodsze modele. Niech się skończy dla naszego dobra ludzie