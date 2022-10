Uczestnik półfinału "Mam Talent" ZMARŁ NA SCENIE! Hiszpański magik osunął się na ziemię w połowie występu

wybór 9 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Przestańcie pisać te bzdury o szkodliwych szczepieniach na COVID, bo już bardziej szkodliwe są te obowiązkowe w Polsce szczepienia dla dzieci. Krytykujcie te szczepienia w Polsce i odczepcie się wreszcie od tych na covid, bo one są tylko dla chętnych. Jak ludzie mają wybór to sami są odpowiedzialni za te wybory. Natomiast coś takiego jak szczepienia obowiązkowe powinny całkiem przestań istnieć i właśnie Polska to jeden z wyjątków gdzie to komunistyczne prawo (tak to komuniści wprowadzili w Polsce obowiązkowe szczepienia) nadal istnieje. Chociażby jesteśmy jedynym (niesamowicie bezmyślnym) krajem gdzie nadal są obowiązkowe szczepienia na gruźlicę dla noworodków. Na zachodzie Europy nie było komuny i tam ludzi nie zmuszają do szczepień. Tylko kilka krajów ma obowiązkowe szczepienia, a w Polsce nie tyle że są obowiązkowe to jeszcze kary grzywny za ich brak. W Niemczech są obowiązkowe KONSULTACJE z lekarzem, ale szczepień można odmówić bez kary.